В Госдуме посоветовали россиянам в длинные выходные «снять напряжение»

Россиянам в период длинных выходных стоит оставаться дома с близкими, отдохнуть и снять напряжение, накопившееся за полтора года пандемии, посоветовала депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью News.ru.

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«Посидеть дома, пообщаться только с теми людьми, с которыми вы живете в одной квартире, в одном доме. Почитать, посмотреть фильмы хорошие. И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет», — сказала депутат.

Также она добавила, что все граждане России должны вакцинироваться от COVID-19, однако сделать вакцинацию обязательной, по ее мнению, невозможно.

Ранее Соломатина заявила, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком». Кроме того, она отметила, что, когда количество заболевших превысило десять тысяч, для нее это стало психологической отметкой.