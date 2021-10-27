В Greenpeace призвали ЕС отказаться от перелетов на короткие дистанции

Международная природоохранная организация Greenpeace призвала страны Евросоюза (ЕС) отказаться от перелетов на короткие дистанции, если аналогичный маршрут на поезде можно преодолеть за шесть часов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, участник компании по климату и энергетике Лорелей Лимузен порекомендовала главам европейских государств инвестировать больше средств в развитие железных дорог. По ее мнению, это позволит создать транспортную систему, которая будет полезна для планеты и доступна для всех людей.

Эксперты организации также подчеркнули, что авиационная промышленность считается одной из наименее экологичных в мире. Как заявили в аналитическом центре Transeuropa, в Европе можно заменить на поезда около трети от всех ближнемагистральных рейсов. Например, суммарное время авиапутешествия из Мадрида в Барселону сопоставимо с поездкой на поезде — она занимает два с половиной часа.

По данным опроса Европейского инвестиционного банка, инициативу поддержали 62 процента граждан ЕС. При этом респонденты выступили за увеличение количества ночных пассажирских поездов.

Ранее в октябре в России решили полностью избавиться от отходов одного вида — упаковки товаров, произведенных на территории страны. Так, Минприроды рассматривает вариант с вводом норматива переработки тары до 100 процентов до 2024 года. Сейчас утилизация различной упаковки товаров не превышает 45 процентов.