Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал сериал «Игра в кальмара» в своем Telegram-канале.

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По его словам, проект намеренно, концептуально жестокий. «В этом фильме люди выступают в качестве функции от денег. Они гибнут не за принципы, не за свои идеалы и убеждения — это осталось в прошлом, и не за свою страну, а за деньги, причем сражаются за них нещадно. Социальный дарвинизм в кубе, просто гимн неолиберальному обществу», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что сериал и его стилистика становятся предметом подражания для детей и подростков.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают. Картина стала первым южнокорейским шоу, возглавившим топ Netflix, и самым популярным сериалом платформы.