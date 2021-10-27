В Совфеде вспомнили о любви Меркель к котлетам из медвежатины

Экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс рассказал о том, что Ангеле Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления в должность канцлера посетила Томск, очень понравились котлеты из медвежатины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Меркель прилетела в Томск накануне саммита с президентом России Владимиром Путиным вместе со своей делегацией. Кресс рассказал, что российская сторона постаралась угостить гостей экзотическими блюдами во время ужина в местном ресторане. «Ей очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью», — вспомнил сенатор о любви Меркель к блюду из дичи.

Кресс также добавил, что канцлер Германии во время визита в российский регион отказалась от небольшого дома приемов, которые для нее построили. По его словам, приятной неожиданностью стало то, что руководитель страны оказалась простым человеком с чувством юмора, которая умеет радоваться обычным вещам.

Ранее сообщалось, что Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии. Документ передал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Теперь Меркель официально перестала занимать свой пост, став временно исполняющей обязанности канцлера — до того момента, пока не будет избран ее преемник. Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

