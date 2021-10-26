Меркель попросили остаться на должности канцлера ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель остаться на должности канцлера до формирования нового правительства. Об этом сообщает RT.

«Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва», — говорится в заявлении пресс-службы федерального президента Германии.

6 октября Свободная демократическая партия Германии (СвДП) допустила формирование правительства ФРГ вместе с консервативным блоком Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По мнению лидера демократов, с консервативным блоком у них больше всего «содержательных пересечений».

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

Лидер СДПГ Олаф Шольц планирует договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Ангелой Меркель.