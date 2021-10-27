14-летний казах победил на международном конкурсе маникюра

Юный мастер маникюра из Экибастуза, Казахстан, победил в международном конкурсе по ногтевому мастерству в Сочи. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

14-летний Арулат Мухаметкали стал самым молодым участником арт-олимпиады, в которой состязались взрослые мастера маникюра из 21 страны мира. На выполнение конкурсной работы школьник потратил около семи часов. Он стал чемпионов в номинации «Наращивание и дизайн».

Мухаметкали отметил, что раньше мог об этом только мечтать. «Два года моего пути были для меня очень насыщенными. (...) Было много моментов счастья от побед в чемпионатах и слез от того, что казалось, что у меня руки не из того места растут. (...) Но сейчас у меня очень много добрых людей, которые меня поддерживают. Спасибо вам всем. Вы даете мне силы идти вперед и не останавливаться на достигнутом», — высказался казах. Отдельную благодарность он выразил своим наставникам Елене Шанской и Наталье Соложиной.

Житель Казахстана планирует начать делиться своими знаниями с теми, кто хочет обучиться ногтевому мастерству. Он отметил, что в свое время ему помогали мастера со всего мира, и теперь он хочет помочь другим в осуществлении мечты.

Арулат Мухаметкали стал мастером маникюра в 2020 году ради спасения парализованного брата Бекарыса. Известно, что в двухлетнем возрасте мальчик выпал из окна третьего этажа. В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму. Тогда 13-летний Арулат уговорил родителей оплатить ему учебу и расходные материалы. Школьник получил сертификат начинающего мастера и начал делать маникюр знакомым. Весь свой доход он отдает семье.