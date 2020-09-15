13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата

Школьник из Казахстана стал мастером маникюра, чтобы заработать на лечение своему брату-инвалиду. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».



Младший брат 13-летнего Арулата Мухаметкали из Казахстана Бекарыс в двухлетнем возрасте выпал из окна третьего этажа. В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму и его парализовало. Для поддержания здоровья Бекарысу необходимо регулярное лечение в Кыргызстане, что дорого обходится для многодетной семьи Мухаметкали.



Арулат Мухаметкали хотел спасти младшего брата и поэтому начал заниматься маникюром. Школьник уговорил родителей оплатить ему учебу и расходные материалы. По окончании обучения мальчик получил сертификат начинающего мастера и начал делать маникюр знакомым, а затем набрал базу постоянных клиентов и оценил свои услуги в 1500 тенге (270 рублей).





Весь свой доход молодой мастер отдает семье, в которой, кроме него, растут еще четверо детей, в том числе грудной ребенок. «Я хочу стать самым лучшим, самым дорогим суперпрофессионалом, чтобы помогать братику, чтобы мама с папой ни у кого не просили денег на его лечение, не нуждались. Мечтаю, чтобы мой братик выздоровел, пошел в школу, женился. И буду делать все, чтобы моя мечта сбылась», — поделился Арулат Мухаметкали.



В августе стало известно о россиянине, который отслужил 15 лет в армии, бросил карьеру и стал востребованным мастером маникюра. Житель Южно-Сахалинска Антон Кузьмин оставил работу в звании старшего лейтенанта. Сперва мужчина, который также является мастером спорта по бодибилдингу, стал персональным тренером, однако затем он выбрал новую профессию в салоне красоты.