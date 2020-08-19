Девушки сравнили желаемый маникюр с полученным в салоне и огорчились

Пользовательницы платформы TikTok сравнили полученный в салонах красоты маникюр с тем, что показывали мастерам до начала процедуры. На их посты обратили внимание в BuzzFeed.

Первой своей проблемой поделилась юзерша под никнеймом kneelyknight. Девушка показала подписчикам фотографию желаемого результата, а затем огорчивший ее маникюр. По задумке клиентки, ногти на каждом пальце должны были быть покрыты бледными цветами, которые следуют один за другим по цветовой гамме. Однако оттенки ее ногтей после похода в салон были намного ярче, а само покрытие — лежало неравномерно.

Публикация девушки стала вирусной и набрала 16 миллионов просмотров. Другие пользовательницы соцсети также начали делиться результатами неудачных походов в салон. Большинство из них столкнулись с аналогичной неприятностью — несовпадением желаемого цвета с полученным на приеме у мастера. Кроме того, клиентки жаловались на «изуродованную» форму ногтей, необработанную кутикулу и невнимательность маникюрщиков к деталям дизайна.

В августе американка сходила в салон красоты на второй день после того, как ей пришел положительный результат теста на коронавирус. На приеме девушка заявила персоналу об отсутствии в ее организме заболевания. Однако, вернувшись домой после процедуры, она созналась своему мастеру маникюра во лжи по СМС и попросила его отправиться на карантин из-за ее визита.