Девушка сходила на маникюр с коронавирусом и созналась в этом после процедуры

Американка сходила в салон красоты на второй день после того, как ей пришел положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Mirror.

На приеме девушка, имя которой не называется, заявила персоналу об отсутствии в ее организме заболевания. Однако, вернувшись домой после процедуры, она созналась своему мастеру маникюра во лжи по СМС и попросила его отправиться на карантин из-за ее визита.

Последняя рассказала о случившемся в своем Facebook-аккаунте. По словам 26-летней Тейлор, в сообщении клиентка написала, что «отчаянно нуждалась» в маникюре и пришла в салон вопреки плохому самочувствию.

«Я сижу на карантине уже два дня, мне очень хотелось выйти из дома! Простите меня! Но мои ногти были в ужасном состоянии, вы же сами видели», — заключила заболевшая посетительница.

В конце поста Тейлор выразила свое сожаление по поводу легкомысленного отношения людей к коронавирусу и призвала подписчиков объединиться для борьбы с заболеванием. О дальнейшей судьбе ее клиентки не сообщается.

В марте нарушившая карантин ради отпуска модель Алеся Кафельникова раскритиковала российских врачей за халатность. После того как девушка вернулась с Мальдив, медработники отказались брать у нее анализ на коронавирус. Позже она сумела вызвать специалиста на дом, однако он посмотрел на нее и ушел, сказав, что все в порядке и анализы брать не будут.