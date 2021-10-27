«Антиглянец» и ювелиры АЛРОСА представили украшения с природными бриллиантами

Создательницы Telegram-канала «Антиглянец» и шесть молодых ювелиров бренда АЛРОСА представили совместную линейку украшений с природными бриллиантами. Новая коллекция получила название Diamonds.Daily, говорится в релизе проекта.

В коллекцию вошли 24 ювелирных изделия, среди которых серьги, колье-подвески, кольца, перстни, серьги и цепочки, колье со звеньями-сотами, медальон на тонкой цепочке, стейтмент-кольца, моносерьги и диадема.

Аксессуары выполнены из розового, белого и желтого золота и украшены бриллиантами различной огранки. Украшения доступны к покупке в официальном интернет-магазине ALROSA DIAMONDS и во флагманских бутиках марки. Их стоимость варьируется от 42 до 655 тысячи рублей.

«Мы назвали наш проект с АЛРОСА Diamonds.Daily. Само название говорит о том, что эти украшения можно и нужно носить каждый день, регулярно обновлять коллекцию, — заявили основательницы «Антиглянца» Наталия Архангельская, Татьяна Столяр и Юлия Пош. — Мы за то, чтобы Diamonds.Daily девушки покупали себе сами, как сумки или туфли. Это — не стыдно, это — круто».

28 октября 2020 года Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей. Знаменитость спела на сцене Большого театра в Москве в крупных серьгах Chopard. Украшение из коллекции Green Carpet изготовлено из белого золота 750 пробы и украшено бриллиантами огранки «груша».