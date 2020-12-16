В украшении российского бренда нашли отсылку к историку-расчленителю Соколову

В украшении российского ювелирного бренда Sokolov заметили отсылку к историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении своей студентки и любовницы Анастасии Ещенко. Об этом сообщила политолог Анна Федорова в своем Telegram-канале.

Речь идет о моносерьге марки из серебра с фианитами, выполненной в виде скелета человека. Стоимость аксессуара на сайте марки составляет 14 190 рублей.

Автор сообщения обратила внимание на возмущение покупателей в соцсетях. По ее словам, пользователи посчитали, что дизайнеры бренда при создании украшения вдохновлялись личностью Олега Соколова. Юзеры указали, что в рекламе Sokolov снялась модель в мундире, а бывший доцент СПБГУ не раз появлялся в головном уборе на публике. Вдобавок сами серьги имеют форму человеческого скелета.

Однако создатели украшения заявляют, что коллекция Russe посвящена русскому поэту Александру Пушкину, а серьга символизирует героя поэмы писателя «Руслан и Людмила» Кощея Бессмертного.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже преступник признался, что убил Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.