Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей

Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко приняла участие в концерте итальянского певца и дирижера Пласидо Доминго в аксессуарах за десятки миллионов рублей. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте ювелирного магазина Mercury.

Знаменитость выступила на сцене Большого театра в Москве в крупных серьгах швейцарского производителя часов и ювелирных изделий премиум класса Chopard. Украшение из коллекции Green Carpet изготовлено из белого золота 750 пробы и украшено бриллиантами огранки «груша». Известно, что его стоимость составляет 18,5 миллиона рублей.

В ноябре 2019 года была подсчитана стоимость украшений российских звезд. Так, например, оперная певица Анна Нетребко прошлась по ковровой дорожке Metropolitan Opera в Нью-Йорке в бриллиантовых серьгах и браслете компании Chopard High Jewellery за 3 миллиона долларов (229 миллионов рублей).

Анна Нетребко — российская оперная певица сопрано. В 2005 году она стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а в 2008 году получила звание народного артиста. Вместе с супругом Юсифом Эйвазовым воспитывает сына Тьяго.