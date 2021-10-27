Россиянка сдала полиции вернувшегося насильника и биоматериал как доказательство

Россиянка сдала полиции насильника, предоставив его биоматериал в качестве доказательства, когда тот решил вернуться. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 23-летний житель Тулы подошел во дворе к 44-летней незнакомой ему женщине, приставил к горлу нож и изнасиловал в ее же машине. После этого он сказал, что жертва должна дать ему 200 тысяч рублей, так как это преступление «заказали», и пообещал вернуться.

Жертва принесла преступнику 10 тысяч рублей, так как больше у нее не было. При этом она сохранила генетический материал и обратилась в полицию после того, как насильник ушел.

Когда преступник вернулся спустя какое-то время, его уже ожидала полиция. Как оказалось, мужчина недавно вышел по УДО из колонии, он был осужден за изнасилование. Жертва, как и в данном случае, была существенно старше него.