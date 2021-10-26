Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование

Трое россиян получили по семь лет колонии за групповое изнасилование молодой девушки

В Барнауле за групповое изнасилование молодой россиянки суд приговорил к семи годам колонии двух мужчин 37 и 27 лет и их 20-летнюю сообщницу. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в апреле 2021 года 20-летняя осужденная решила отомстить своей подруге, которая решила уйти из интимного бизнеса, что лишило молодую сутенершу значительной статьи дохода. Она заманила потерпевшую в гости, где по указанию осужденной ее жестоко изнасиловали ее сообщники. Согласно материалам дела, издевательства продолжались всю ночь.

Когда мучители уснули, потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу и позвала на помощь. Она спрыгнула вниз, где ее поймал услышавший крики сотрудник транспортной полиции.

Злоумышленники были задержаны прибывшими на место полицейскими. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ, 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и 127 («Незаконное лишение свободы человека») УК РФ. В ходе предварительного следствия осужденные своей вину не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию.