Изнасиловавший российскую студентку снял преступление на телефон

Студентка МГИМО сообщила о знакомом, который изнасиловал ее и снял все на видео

В Москве полиция проводит проверку по заявлению девушки об изнасиловании. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 12 июля студентка МГИМО обратилась в отдел полиции, сообщив, что знакомый ей мужчина надругался над ней и снял процесс изнасилования на камеру мобильного телефона. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 131 («Половое сношение с применением насилия») УК РФ.

30 сентября сообщалось, что российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании, которым подверглась в отпуске.

