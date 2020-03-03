Вымогатели шантажировали российских бизнесменов видео их изнасилований

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела участников преступной группы, которые похищали бизнесменов, насиловали их и затем вымогали деньги, шантажируя компрометирующим видео. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, руководил преступной группой 28-летний житель Вологды. В июле 2018 года обвиняемые насильно удерживали в квартире города Череповец 32-летнего бизнесмена, у которого требовали один миллион рублей. Позже ими был похищен предприниматель из Вологды, которого на машине вывезли в поселок Семеново. Там его изнасиловали и сняли это на видео. Угрожая распространить запись, участники группировки получили с потерпевшего 1,5 миллиона рублей, уточняет Telegram-канал «Следак шепнул».

С декабря 2018 по январь 2019 года обвиняемые требовали по 750 тысяч рублей у двух жительниц города Сокол 23-х и 26 лет. Чтобы они быстрее отдали мнимый долг, обеих потерпевших вывезли за город. Там одну из них изнасиловали, а вторую заставили написать расписку, что она обязуется в течение двух дней вернуть деньги.

Молодые женщины сообщили правоохранительным органам о вымогателях. В ходе расследования были установлены другие потерпевшие, а также личности подозреваемых. Их задержали. Главарь банды и трое насильников-вымогателей находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.

Видео: vologda.sledcom.ru

Шестерым фигурантам дела вменяется восемь преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег. СКР опубликовал видео с одним из обвиняемых. На кадрах мужчина рассказывает о похищении жительницы Сокола. По его словам, девушке угрожали и пересаживали по дороге из одной машины в другую.

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