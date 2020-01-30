Задержаны вымогавшие 2,5 миллиона долларов у главы старейшей турфирмы России

Полиция задержала в московском аэропорту Внуково троих подозреваемых в вымогательстве 2,5 миллиона долларов у владельца и президента компании Pegas Touristik Рамазана Акпынара. Об этом сообщил источник в столичной полиции принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Имена задержанных мужчин — Имран Назаров, Магомед Евлоев и Шато Ботерашвили, уточняет Telegram-канал «112». Сейчас они после допроса находятся в изоляторе временного содержания. 31 января суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как выяснил РБК, Имран Назаров владел туристической компанией Deeptour, обанкротившейся в 2005 году. Он был другом и партнером Акпынара, они вместе работали в Pegas Touristik.

О другом фигуранте дела, Магомеде Евлоеве, сообщает Baza. Он в июле 2019 года с несколькими товарищами встречался с главой Pegas Touristik в ресторане «Шерхаус» в Красногорске. Во время встречи Евлоев угрожал Акпынару предметом, похожим на пистолет, убеждая его поделиться с ними большой суммой денег, после чего все они скрылись.

Pegas Touristik — старейший российский туроператор, отправляющий туристов на отдых в Турцию. Акпынар — уроженец Турции — также возглавляет совет директоров авиакомпании Nordwind Airlines.

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