Девочка покачалась на качелях и умерла

Девочка в населенном пункте Молепололе в Ботсване покачалась на качелях, случайно задушила себя веревкой и умерла. Об этом сообщает издание The Voice.

Родители отправились на похороны соседа, оставив детей дома одних. Девятилетняя девочка качалась на самодельных качелях и случайно задушила себя веревкой, на которой они висели. Ее братья и сестры, которым пять лет, два года и год, не поняли, что произошло, и продолжили играть, не позвав никого на помощь.

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Бездыханное тело девочки обнаружила ее тетя, которая вернулась с похорон. Она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов экстренно доставили девочку в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Представитель местной полиции Бенедикт Матлхо заявил, что в полиции пытаются установить, что именно произошло. Установлено, что родители детей убрали шину, которая гасила колебания веревки и делала качели более безопасными. Предположительно, девочка играла с одной из веревок, и та случайно закрутилась в петлю вокруг ее шеи. В результате ребенок погиб.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке для мобильного телефона в бразильском муниципалитете Эрере. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь ребенка.