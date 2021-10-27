Узбекистан захотел упростить набор мигрантов для работы в России

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана захотело упростить процедуру организованного набора своих граждан для работы в российских городах и обратилось с соответствующим предложением к Минтруду РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ташкент считает, что подписанное в 2017 году межправительственное соглашение, которое регулирует процесс такого набора, нуждается в обновлении из-за сложной ситуации на рынке труда во время пандемии. Обе стороны высказались за упрощение всех процедур на этот счет, то есть как для мигрантов, так и для работодателей.

«В каждом регионе страны создана уникальная в своем роде система оказания услуг безработному населению, предусматривающая профессиональную и языковую подготовку, обучение предпринимательству и консультирование по вопросам трудовой миграции», — говорится в сообщении ведомства. Какие конкретно изменения будут внесены в документ, пока не уточняется.

Ранее российские власти объявили о «миграционной амнистии» для узбеков, которые совершили преступления или административные правонарушения и были депортированы. Она коснется как минимум 158 тысяч человек.