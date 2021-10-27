Вдова Табакова оценила замену на посте худрука МХТ имени Чехова Хабенским

Вдова режиссера театра и кино Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина оценила назначение актера Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. По ее словам, замена на этом посту является верным решением, передает News.ru.

«Я очень рада, я думаю, что на сегодняшний день это наиболее правильный вариант», — прокомментировала Зудина.

Ранее сообщалось, что Константин Хабенский сменит на посту худрука МХТ имени Чехова Сергея Женовача, который занимал эту должность с 2018 года. Уточнялось, что Женовач принял решение покинуть пост по собственному желанию.

В Министерстве культуры России поблагодарили Женовача за проделанную работу и отметили, что он вступил в должность худрука в непростой период.