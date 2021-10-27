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В США выдали первый паспорт для третьего гендера

Госдепартамент США: впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X»
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Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса на сайте ведомства.

«Мы с нетерпением ждем возможности предложить [такой паспорт] всем, кто подает заявление на его получение, как только мы разработаем необходимую систему и обновим форму», — отмечается в документе. По словам Прайса, это произойдет в начале 2022 года.

Представитель Госдепа особо подчеркнул, что Вашингтон привержен поощрению свободы и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества. До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от внесенного в свидетельство о рождении, гражданам США нужен был сертификат от врача.

О планах американской администрации по введению третьего гендера стало известно летом 2021 года. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

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