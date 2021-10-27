Послы ФРГ и Франции рассказали о перспективах зеленой экономики в России

Послы ФРГ и Франции в России: по «Северному потоку-2» может прокачиваться водород

Сотрудничество Москвы с ее партнерами в Европе и во всем мире открывает значительные перспективы для российской зеленой экономики. Об этом рассказали РБК послы Франции и ФРГ в России Пьер Леви и Геза Андреас фон Гайр.

Кроме поставок другим странам устойчивой энергии, Россия способна производить инновационные технические решения и научные достижения в области экологии. Для этого в Москве должны принять вызовы изменения климата и смелые политические решения для ответа на них. Тогда Россия сможет воспользоваться открывшимися возможностями.

В случае продуктивного сотрудничества с другими странами российская экономика сможет развить потенциал, заложенный во впечатляющей и первозданной природе, а также в климатическом многообразии России. Так, по трубопроводу «Северный поток-2» может прокачиваться «зеленый» водород, а Москва может стать площадкой для финансирования экологических проектов.

Россия, по словам послов, имеет задатки ведущего туристического направления для всего мира. В Ульяновской и Астраханской областях можно создать хабы возобновляемой энергии, а Кузбасс способен отказаться от угольных месторождений и превратиться в центр «зеленой» науки и промышленности.

По словам Леви и фон Гайра, основы экологического будущего России заложены уже сейчас. Они напомнили, что на «Российской экологической неделе» президент Владимир Путин гарантировал переход национальной экономики к углеродной нейтральности не позднее 2060 года.