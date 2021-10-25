Путин обсудил с Джонсоном климат и Афганистан

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В первую очередь лидеры обсудили проблемы, связанные с климатом. Путин подтвердил намерения сокращать «углеродный след» российской экономики, а также приверженность Москвы международным экологическим обязательствам. В свою очередь, Джонсон приветствовал планы России добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

В рамках обсуждения двусторонних отношений, Путин и Джонсон согласились в необходимости налаживать взаимодействия между странами, несмотря на имеющиеся разногласия.