Представлена новая версия Android

Google представила специальную версию ОС для фаблетов и планшетов. Об этом сообщается на сайте проекта Android.

Новая версия ОС получила название Android 12L. Операционная система рассчитана на смартфоны с большими экранами — фаблеты, складные устройства и планшеты. Анонсированное программное обеспечение имеет специальные настройки, которые позволяют корректно выводить информацию на экраны большого размера, учитывая масштаб и прочие особенности.

В частности, в Android 12L используется отображение с разделением экрана на два столбца. В этом случае системные программы и сторонние приложения оптимизируются под размеры дисплея. Также пользователи могут воспользоваться режимом разделенного экрана, поместив на него два активных приложения сразу.

«Более четверти миллиарда устройств с большим экраном работают под управлением Android на планшетах, складных устройствах и устройствах с ChromeOS», — отметили разработчики компании. По словам представителей Google, в настоящий момент система доступна в режиме предварительной оценки. Полноценный выход Android 12L состоится в начале 2022 года.

Релиз Android 12 на смартфоны состоялся в начале октября. В первую очередь новую ОС получили девайсы серии Goolge Pixel, затем операционная система будет доступна для смартфонов других брендов.