Двухлетняя девочка на Украине получила переохлаждение в неотапливаемом детсаду

Двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду украинского города Кропивницкий из-за отсутствия отопления в помещении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой заявление матери ребенка, которое та дала порталу «Общественный».

По словам женщины, в 9:30 ей позвонила воспитательница, сказав, что девочку трясет, у нее посинели губы, холодные руки и ноги, а также, что та отказалась есть. Врач, к которому обратилась мать, диагностировала у девочки переохлаждение.

Мать ребенка отметила, что отопления в детском саду до сих пор нет — приходится тепло одеваться. «Я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было», — возмутилась женщина.

В середине октября украинский эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что спасаться от холода в местных школах, детских садах и больницах приходится с помощью одеял и обогревателей. По ее словам, пациенты больниц греются принесенными из дома одеялами, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели, температура воздуха в помещениях держится на отметке плюс 14-15 градусов.

