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Россиянам перечислили достопримечательности самого древнего города в стране

Интерфакс: среди туристов в Дербенте популярны крепость Нарын-Кала и памятники религии
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Фото: Shutterstock

Самый древний город России — Дербент (Дагестан). В 2015 году ему исполнилось две тысячи лет. Дербент известен своими древними постройками и живописным расположением среди гор. Достопримечательности города туристам перечислил «Интерфакс».

Самое узнаваемое место в городе — крепость Нарын-Кала. В начале нашей эры ее построил один из шахов и назвал ее в честь своей жены Нарын. Крепость расположена таким образом, чтобы никто из врагов не сумел к ней подойти: ее построили на возвышении, а стены крепости когда-то уходили далеко в Каспийское море.

Есть в Дербенте и религиозные достопримечательности: это древнейшая Джума-мечеть, основанная в 734 году, христианский храм в Нюгди и синагога Келе-Нумаз. Каждый год в город приезжает множество паломников.

Для любителей истории открыт Государственный Дербентский музей-заповедник. Территория комплекса занимает более двух тысяч гектаров. Там можно увидеть древние здания: бани, подземные водохранилища, мечети и музеи. Некоторые из построек датируются VIII веком нашей эры.

Популярен среди гостей Дербента и единственный в мире экраноплан «Лунь». Сейчас он находится в 15 километрах от Дербента: его из Каспийска пригнали по воде и долгое время не могли вытянуть на сушу. Власти города планируют построить парк Боевой славы на месте, где сейчас стоит «Лунь».

Ранее сообщалось, что осенью туристический поток в Дагестан вырос в 1,7 раза по сравнению с летним периодом. В региональном Минтуризма сообщили, что за девять месяцев 2021 года республику посетили 970 тысяч человек — это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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