В России появятся четыре новых туркластера

Четыре новых туркластера появятся в России в ближайшие шесть лет. Места для отдыхающих разместят на Камчатке, Кольском полуострове, в Сочи и Тверской области, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Васта Дискавери» и девелопера курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина.

Собеседник агентства уточнил, что первым в эксплуатацию планируется ввести «Завидово Парк». Ожидается, что работы на объекте завершатся к 2024-2025 году. Следующим должен стать проект «Три Вулкана» на Камчатке, который рассчитывают оборудовать к 2027 году. Еще два объекта — всесезонный горный курорт «Долина Васта» в Сочи и туркластер «Валла Тунтури» — надеются достроить к 2028 году.

«Каждый из этих проектов практически соизмерим с "Розой Хутор". Это не просто две гостиницы и три ресторана, это целые туристические деревни», — подчеркнул Бачин, добавив, что при выборе места для строительства кластера принимается во внимание общепланетная уникальность территории.

«Мы должны выбирать такие места для отдыха, которые создают у российского или иностранного туриста незабываемые впечатления от уникального места», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Туризм.РФ» займется разработкой концепции туристического кластера «Куликовский» в Тульской области. Согласно планам, кластер может появиться к 2030 году, когда состоится масштабное празднование 650-летия исторической Куликовской битвы.