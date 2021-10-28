Сеть магазинов Fix Price объявила о повышении цен

Сеть магазинов низких цен Fix Price объявила о подорожании своей продукции до 18 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании за III квартал 2021 года.

В документе говорится, что компания вводит два новых ценника — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. При этом, повышение затронет все категории товаров, включая как продовольственные позиции, так и нон-фуд. По задумке компании, новые цены со временем вытеснят аналогичные более низкие — 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей компания планирует сохранить.

Директор по работе с ретейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев пояснил, что изменения в ценовой политике ретейлер проводит на фоне общего подорожания товаров в стране. В свою очередь, генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что появление новых диапазонов позволит повысить гибкость ценовой политики, но при этом не повлияет на позиционирование ретейлера как магазинов низких цен

Всего у Fix Price сейчас действуют восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением позиций по 59 и 79 рублей типов стоимости станет десять.

Ранее сообщалось, что российские продуктовые ретейлеры начали адаптироваться к падению доходов граждан и стали открывать магазины с более низкими ценами. Газета Financial Times отметило, что в последнее время крупнейшие торговые сети России активно тестируют сегмент дискаунтеров. Например, «Магнит» развивает сеть магазинов «Моя цена», а «Лента» — «365+». При этом, успешнее остальных оказался «Светофор»: по итогам прошлого года доходы ретейлера подскочили на 39 процентов — до 189 миллиарда рублей.

