Продуктовые ретейлеры адаптировались к падению доходов россиян

Российские продуктовые ретейлеры начали адаптироваться к падению доходов граждан и стали открывать магазины с более низкими ценами. Об этом сообщает Financial Times. Газета приводит в пример сети Fix Price и «Светофора», а им, отмечает она, в последнее время стали подражать и другие крупные игроки рынка.

На фоне падение доходов в стране стала актуальной «волна дисконта», которую первой подхватил Fix Price, где товары продаются по одной цене. Другие сети последовали ее примеру, успешнее остальных в этом плане оказался «Светофор»: по итогам прошлого года доходы ретейлера подскочили на 39 процентов — до 189 миллиарда рублей. Другие крупнейшие ретейлеры тоже пересматривают формат своих магазинов, ориентируясь на более низкий ценовой сегмент.

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Например, крупнейший ретейлер России X5 Retail Group собирается запускать магазины под названием «Чижик». «Если вы пойдете в "Пятерочку", там будет пять или шесть разных пакетов молока. В "Чижике" будут только два, но хорошего качества. Мы помогаем покупателю, изучая, какое молоко наиболее популярно», — объяснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. Пока сеть будут развивать преимущественно в Москве и Московской области.

В последнее время крупнейшие торговые сети России активно тестируют сегмент дискаунтеров. Например, «Магнит» развивает сеть магазинов «Моя цена», а «Лента» — «365+».

В апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента. Ведомство прекратило публиковать месячные отчеты по доходам россиян в 2019 году. Доступной осталась только квартальная статистика.