Продуктовые ретейлеры адаптировались к падению доходов россиян

Российские продуктовые ретейлеры начали адаптироваться к падению доходов граждан и стали открывать магазины с более низкими ценами. Об этом сообщает Financial Times. Газета приводит в пример сети Fix Price и «Светофора», а им, отмечает она, в последнее время стали подражать и другие крупные игроки рынка.
На фоне падение доходов в стране стала актуальной «волна дисконта», которую первой подхватил Fix Price, где товары продаются по одной цене. Другие сети последовали ее примеру, успешнее остальных в этом плане оказался «Светофор»: по итогам прошлого года доходы ретейлера подскочили на 39 процентов — до 189 миллиарда рублей. Другие крупнейшие ретейлеры тоже пересматривают формат своих магазинов, ориентируясь на более низкий ценовой сегмент.
Например, крупнейший ретейлер России X5 Retail Group собирается запускать магазины под названием «Чижик». «Если вы пойдете в "Пятерочку", там будет пять или шесть разных пакетов молока. В "Чижике" будут только два, но хорошего качества. Мы помогаем покупателю, изучая, какое молоко наиболее популярно», — объяснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. Пока сеть будут развивать преимущественно в Москве и Московской области.
В последнее время крупнейшие торговые сети России активно тестируют сегмент дискаунтеров. Например, «Магнит» развивает сеть магазинов «Моя цена», а «Лента» — «365+».
В апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента. Ведомство прекратило публиковать месячные отчеты по доходам россиян в 2019 году. Доступной осталась только квартальная статистика.