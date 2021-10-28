Тренеры раскрыли оптимальную частоту занятий в спортзале

Работники британской сети фитнес-центров Hussle раскрыли оптимальную частоту походов в спортзал. Их слова приводит Daily Mirror.

Специалисты объяснили, что количество тренировок в неделю зависит от конечной цели человека. Так, например, для снижения веса сначала необходимо ходить на занятия, которых будет достаточно для сжигания лишний калорий. «Кардиотренировки идеально подойдут, но лучше делать и силовые», — пояснили тренеры.

В то же время людям, которые хотят нарастить мышечную массу, лучше иметь от двух до четырех тренировок в неделю. Отмечается, что мышцам требуется время для восстановления. Любителям аэробики эксперты порекомендовали посещать занятия около трех раз в неделю.

По словам тренеров, после кардиотренировок, таких как бег, езда на велосипеде и плавание, организму не требуется длительного времени для восстановления. «Не переусердствуйте, лучше больше гуляйте в дни отдыха», — заключили они.

В октябре поп-исполнительница Адель раскрыла секрет похудения на 45 килограммов. Она рассказала, что стала зависима от физических упражнений, поэтому теперь занимается два-три раза каждый день. Так, утром певица выполняет силовые тренировки, затем отправляется на прогулку или бокс, а в вечернее время она предпочитает кардионагрузки.