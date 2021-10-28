Продюсер Андрея Губина рассказала о его «истериках» во время работы

Продюсер поп-певца Андрея Губина Олеся Сазыкина заявила, что не исключает наличие у него прогрессирующего психического заболевания. Воспоминаниями о совместной работе с артистом она поделилась в интервью изданию «Cобеседник».

По словам Сазыкиной, Губин всегда отличался сложным характером, а его выходки доставляли окружающим дискомфорт. «Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо», — считает продюсер.

Ранее Губин признался в желании умереть. «Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — заявил 47-летний Губин.

Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь. До этого он рассказал, что «с утра до ночи» болеет, поэтому не любит появляться на публике. Уточняется, что артист мучается от левосторонней прозопалгии.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных его песен были «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.