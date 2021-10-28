Леопард напал на сотрудника компании-производителя вакцин

В Индии леопард напал на мужчину, делавшего утреннюю зарядку

На жителя индийского города Пуна, штат Махараштра, делавшего утреннюю зарядку, напал леопард. Об этом сообщает издание Indian Express.

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Нападение произошло, когда 45-летний Самбхаджи Бабан Атоль, сотрудник индийского производителя вакцин, фармацевтической компании SII, занимался физкультурой на улице. Хищник прыгнул на мужчину сзади, но его знакомый сумел прогнать животное и поднял тревогу. У пострадавшего остались раны на левой ноге, спине и груди.

Совместная операция полиции и департамента лесного хозяйства продолжалась до позднего вечера и закончилась поимкой леопарда. Хищника отправили в центр спасения диких животных. Позднее его планируют отвезти в безопасное место и отпустить на волю.

Представитель департамента лесного хозяйства пояснил, что за кампусом SII располагаются поля, где растет тростниковый сахар. По всей видимости, леопард прибежал либо оттуда, либо из близлежащего леса.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Мумбаи неподалеку от леса Аари на женщину напал леопард во дворе ее дома. Индианка не растерялась и отбилась от животного с помощью трости.