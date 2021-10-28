Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в четверг, 28 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал на 0,5 процента, до 4208,55 пункта, индекс РТС — на 0,94 процента, до 1873,55 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:10 стали TCS Group (плюс 1,27 процента, до 7360 рублей за акцию), «Полюс» (плюс 1,11 процента, до 14 307 рублей) и «Полиметалл» (плюс 0,85 процента, до 1345,2 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 1,48 процента, до 35 690 рублей). Бумаги остальных компаний потеряли менее процента.

Нефть начала дешеветь на фоне новостей о возможном снятии санкций с Ирана на поставки нефти. Brent торговалась по 83,02 доллара за баррель (минус 1,01 процента), WTI — по 81,75 доллара (минус 1,1 процента). Газовые фьючерсы стоили 955 долларов за тысячу кубометров. Цены упали после слов президента России Владимира Путина о необходимости восполнить объемы газа в европейских хранилищах. Глава государства призвал «Газпром» начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России.

Курс доллара составляет 70,74 рубля (плюс 0,1 рубля), курс евро — 82,03 рубля (плюс 0,1 рубля). Биткоин торговался по 59 053 доллара за монету (минус 2,73 процента).

