Хирург раскрыл правду о пластических операциях Пугачевой и Баскова

Известный пластический хирург Павел Пиманчев раскрыл правду об изменениях во внешности артистов Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Николая Баскова. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

Специалист проанализировал перемены во внешности Пугачевой и заявил, что она перенесла пластические операции на лице, в частности круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. «Также губы подкачала. В ее возрасте губы, наоборот, начинают сдуваться, а у Аллы Борисовны они как у 25-летней», — заметил врач.

Долина, по его мнению, прибегла к тем же процедурам. «Однозначно видно даже на фото: круговая подтяжка лица, круговая блефаропластика. Также, судя по мимике, колола ботокс, который разглаживает глубокие морщины», — заявил Пиманчев.

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Эксперт оценил свежие фотографии Николая Баскова и заключил, что он сделал ботокс и блефаропластику, убрав мешки под глазами. Хирург предположил, что певец решил улучшить внешность к 45-летию, которое он отпраздновал 15 октября.

В заключение Пиманчев добавил, что мужчины обращаются к пластическим хирургам реже женщин: «Примерно один к 20, если не меньше», — уточнил он.

В материале отмечается, что с 2011 года Павел Пиманчев оказывает профессиональные услуги по преображению первым лицам отечественной политики и бизнеса, звездам кино и эстрады.

В декабре 2020 года в фан-аккаунте Аллы Пугачевой выложили новогоднее фото певицы в кругу семьи, однако ее внешность на снимке напугала фанатов. «Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — писали под фото подписчики.