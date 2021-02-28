Дизайнер назвал размер одежды похудевшей Аллы Пугачевой

Дизайнер Игорь Гуляев, который занимается пошивом одежды для певицы Аллы Пугачевой, назвал ее размер после похудения. По словам дизайнера, сейчас исполнительница носит наряды 44-46 размера, его слова передает «Комсомольская правда».

Журналистка издания уточнила, что Пугачева на фотографиях кажется «просто тростинкой». «Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У нее и так все отлично», — отметил дизайнер.

Он также подчеркнул, что если певица раньше ассоциировалась с балахонами, то сейчас она очень стройна, и ей следует подчеркивать фигуру, в особенности стройные ноги и тонкую талию.

Гуляев рассказал, что пошил для Пугачевой целую коллекцию эксклюзивной одежды. По словам дизайнера, у певицы есть творческая жилка и свое видение моды.

В декабре в фан-аккаунте Пугачевой выложили новогоднее фото певицы в кругу семьи, однако ее внешность на снимке напугала фанатов. «Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — писали под фото подписчики.