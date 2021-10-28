На Украине мужчина ночью пришел в больницу с пистолетом

В украинском Василькове мужчина с пневматическим пистолетом и угрозами пришел в больницу

В украинском городе Васильков мужчина с пневматическим оружием пришел в больницу и стал угрожать медику. Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 36-летний мужчина ночью пришел в приемное отделение Васильковской больницы. После недолгого разговора с одной из медсестер он вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил его на медработника.

Девушка быстро сориентировалась. Ей удалось уйти от злоумышленника, захлопнуть за собой дверь и вызвать полицию.

По словам Небытова, силовики оперативно прибыли на место происшествия, задержали агрессора и изъяли оружие, которое мужчина тщательно пытался скрыть. Начальник полиции также отметил, что незадолго до инцидента нетрезвый преступник ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, требуя, чтобы они доставили его жену в больницу.

В мае в украинском городе Кременчуг мужчина в состоянии наркотического опьянения открыл стрельбу из пневматического оружия из окна многоэтажки по полицейским. Штурмовать его квартиру пришлось бойцам спецназа.