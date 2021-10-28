Иммунолог назвал способ эффективного продвижения вакцинации в России

Иммунолог Жемчугов: для продвижения вакцинации в России нужно уменьшить число медийных лиц

Для эффективного продвижения вакцинации от COVID-19 в России нужно уменьшить количество медийных личностей в ее рекламе. Такой способ успешного продвижения назвал иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По его словам, продвижение вакцинации артистами и спортсменами нельзя назвать успешным, потому что их авторитет в вопросах прививок сомнителен.

«То, что они [медийные личности] от ковида умирают, об этом надо сообщать, потому что смерть таких людей как Меньшов, Стефанович или Лановой вызывает чувство сильного раздражения к антивакцинщикам», — заявил Жемчугов.

При этом иммунолог подчеркнул, что часто упоминать об этом не стоит, так как это болезненно для родственников погибших.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России перезапустили кампанию по продвижению вакцинации. По словам источника газеты, пока у российских властей единой концепции в этом вопросе нет, однако озабоченность темой высокая.