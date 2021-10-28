Мурашко оценил рост продолжительности жизни во время пандемии в России

Увеличение продолжительности жизни в России в условиях пандемии — очень амбициозная задача. Так оценил перспективы роста продолжительности жизни глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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Министр напомнил о национальных целях развития, установленных президентом Владимиром Путиным, согласно которым необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет к 2025 году. К 2030 году этот показатель должен составить 78 лет.

По словам Мурашко, достичь такой цели будет сложно, потому что нужно «преодолеть сегодняшний кризис и выйти на траекторию развития».

Ранее биолог Анча Баранова заявила о сокращении продолжительности жизни в мире из-за пандемии. Она сослалась на статистику США, согласно которой каждый эпизод COVID-19 сокращает жизнь человека. В некоторых случаях перенесенная болезнь может значительно уменьшить продолжительность жизни, подчеркнула она.

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