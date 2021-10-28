Мосбиржа приготовилась к объему торгов в квадриллион рублей

Директор Мосбиржи по продажам: объем торгов может достичь 1 квадриллиона руб. к концу года

К концу 2021 года объем торгов на Московской бирже может достичь одного квадриллиона рублей, спрогнозировал директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич, пишет РБК. В 2020 году объем торгов составил 947,2 триллиона рублей.

Марич заметил, что прошедший год был очень успешным для индустрии, а нынешний стал еще успешнее. «Мы видим, что деньги продолжают активно приходить вместе с клиентами на российский финансовый рынок», — пояснил он, добавив, что потому в этом году Мосбиржа готовится увидеть «знаковую цифру» в квадриллион рублей.

К началу октября число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось до 14,5 миллиона человек, а число брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже — до 24 миллиона. Кроме того, по словам Марича, по итогам года ожидается, что на Мосбирже пройдет 20 процедур IPO (первичного публичного предложения), SPO (вторичного публичного предложения) и листингов.

В июле директор департамента рынка акций Мосбиржи сообщал, что площадка к концу 2022 года намерена существенно расширить список акций иностранных компаний. Так, инвесторам станут доступны бумаги, которые входят в американский индекс S&P 500 — это крупнейшие по капитализации предприятия на фондовых биржах США. Позднее Мосбиржа намерена изучить еще несколько юрисдикций и «активно смотрит» на Гонконг, объяснял Блохин.