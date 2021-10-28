На Украине поблагодарили освободителей страны от нацистской оккупации

Украину от нацистской оккупации освободила антигитлеровская коалиция. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

В День освобождения Украины, который отмечается 28 октября, глава правительства опубликовал видео с мероприятия, во время которого он вместе с президентом страны Владимиром Зеленский, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком почтил память павших во Второй мировой войне.

При этом за освобождение республики от нацистских оккупантов Шмыгаль поблагодарил антигитлеровскую коалицию. По его мнению, именно ее участники «совместными усилиями» выгнали немецкие войска с территории страны.

Освобождение Украины от войск нацистской Германии и ее союзников проходило с января 1943 года по октябрь 1944-го. В этот период Красная армия провела на территории республики 15 наступательных операций.