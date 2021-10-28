Львенка Симбу из Дагестана вылечили и отправили в Танзанию

Львенка Симбу из Дагестана вылечили в Челябинске и отправили в Танзанию

Львенка Симбу, которого после травмирования фотографом в Дагестане лечили в Челябинске, отправили в Танзанию. Как сообщает ТАСС, животное выздоровело.

«Из Международного аэропорта Челябинска вылетел спецборт в Килиманджаро со львом Симбой и леопардом Евой. Животные направились в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией», — рассказали в «Русской медной компании», которая профинансировала репатриацию и адаптацию животных.

За кошками будут круглосуточно наблюдать специалисты. Для их транспортировки был специально переоборудован частный борт Boing 737−500.

В июле этого года суд приговорил фотографа, признанного виновным в жестоком обращении с животным, к шести месяцам ограничения свободы.