Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии из-за позиции по бюджету

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии — КПРФ, «Справедливую Россию — За правду» (СР) и «Новых людей» — за их позицию относительно бюджета страны. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, представители КПРФ и СР высказались, что не будут голосовать за финансовый документ. Председатель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что партию многое настораживает в бюджете.

«Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях [КПРФ и СР] сидят миллиардеры. Что вы считаете чужие деньги? Считайте свои деньги, “Справедливая Россия”», — отметил лидер ЛДПР.

Затем Жириновский напомнил о моменте создания партии эсеров и добавил, что «Справедливая Россия — За правду» является младшей сестрой «Единой России». «Если они за [президента Владимира] Путина, то вот он его министр [финансов Антон] Силуанов, и вы обязаны голосовать за бюджет», — подчеркнул лидер ЛДПР.

После этого он обвинил представителей СР в том, что они поддерживают главу государства, при этом выступая против правительства. «Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь (...) отсюда», — заключил Жириновский.

Ранее председатель ЛДПР выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации. Он раскритиковал граждан, которые на время нерабочих дней «бросились покупать путевки». Более того, Жириновский предрек новую вспышку коронавируса в ноябре из-за подобного поведения.