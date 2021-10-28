Реабилитолог предупредил россиян о второй пандемии

Реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин предупредил россиян об угрозе «второй пандемии». Его слова передает радио Sputnik.

Врач напомнил, что помимо затронувшего весь мир коронавируса, в России есть и другая пандемия. Так, около половины летальных исходов в России происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает Фомин. «По моему мнению, у нас 50 процентов смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», — сказал Фомин.

Чтобы изменить статистику, достаточно скорректировать образ жизни россиян, считает врач. Реабилитолог дал совет уделять от 45 до 90 минут в день активной ходьбе. «Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить», — сказал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Так, наибольшую опасность для сердца представляют препараты химиотерапии, из-за чего, по его словам, онкобольных одновременно отправляют наблюдаться к кардиологу. «В 70 процентах [случаев приема лекарств] эти побочные явления на сердце будут», — отметил Мясников.