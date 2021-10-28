У подозреваемого в ритуальном убийстве пасынка россиянина нашли краденое оружие

У Владислава Цикунова, обвиняемого в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, нашли арсенал краденого оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Рязанской области.

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По данным ведомства, 52-летний мужчина похитил у жителя Рязани охотничий карабин «Тигр», гладкоствольное ружье и более 90 патронов. Краденое Цикунов хранил в тайниках, которые устроил в двух поселках Рязанской области. Там оперативники обнаружили также мелкокалиберную пневматическую винтовку, переделанную под боевую, и свыше 150 патронов к ней.

Ранее, 21 октября, отчима подростка обвинили в убийстве. По версии следствия, он и его сожительница убили школьника в ходе обряда. Сам Цикунов заявил, что никто не собирался убивать пасынка и все вышло случайно. Суд арестовал обвиняемых на два месяца.

14 октября тело пропавшего под Рязанью школьника обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти — на спине мальчика пытались начертить пентаграмму, а под ключицами было два ножевых ранения.