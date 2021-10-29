Зеленский «забыл» об освобождении Украины Красной армией

Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков «забыл» сказать о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, пишет «Страна.ua».

При этом премьер Денис Шмыгаль приписал освобождение от оккупантов антигитлеровской коалиции. «Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины», — заявил он.

Зеленский в своей речи «забыл» отметить, что страну освободила Красная Армия. Он заявил, что нацисты были изгнаны 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом президент не указал, о фронтах какой армии идет речь.

В мае «Молодая Гвардия Единой России» и ветераны направили иностранным политикам, в основном западным, экземпляры книг «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны». В организации объяснили, что выбрали политиков, которые пытаются исказить исторические факты о событиях Великой Отечественной войны. Так, книги направили через посольства семи политикам, в том числе Зеленскому.