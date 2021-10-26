На Украине рассказали о конце русской армии

Внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала «НАШ» заявил, что в России «колотят понты», говоря о полномасштабной войне, поскольку начало таковой станет концом русской армии.

«Россия, когда рассказывает о красных линиях по вступлению в НАТО, "колотит понты". Российскую армию возглавляют профессионалы, и они прекрасно знают цену реального военного вторжения и расширения военного конфликта против Украины и знают, чем это для них обернется. А обернется это концом русской армии и их боеспособности», — сказал он.

Ранее Арестович, объясняя возможность направить ракеты в сторону Москвы, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить отечественный комплекс ракет, но на разработку уйдет около десяти лет. По его словам, раньше Киев не мог этого сделать, так как был в силе договор об ограничении ракет средней дальности. Теперь, после прекращения его действия Украина при надлежащем финансировании и государственном контроле сможет разработать ракетные комплексы с дальностью более 500 километров.