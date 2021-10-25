Российский генерал отреагировал на угрозы Киева нацелить ракеты в сторону Москвы

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном пуске ракет в сторону Москвы тянут на уголовную ответственность. Так на заявления Киева генерал отреагировал в беседе с ИА Regnum.

«Считаю, что комментировать скудоумных людей — дело не благодарное. Подобные высказывания вполне тянут на уголовную ответственность», — подчеркнул Картаполов.

24 октября Арестович пригрозил России ракетами, которые Украина якобы готова направить на столицу. По его словам, Россия «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой.

«Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил Арестович.