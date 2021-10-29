Назван способ избежать чрезвычайных ситуаций во время массовых мероприятий

Камеры с системой распознавания лиц помогут избежать страшных последствий массовых мероприятий. Например, смогут определить, что кому-то стало плохо, и вызвать помощь. О том, как биометрическая идентификация поможет справиться с чрезвычайными ситуациями, в рамках проекта «КиберРеальность» рассказал «Ленте.ру» Денис Гришин, директор по продуктам компании NtechLab, занимающейся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц.

Эксперт назвал подобную технологию эффективным способом обезопасить городскую среду. Говоря о том, как именно системы распознавания лиц минимизируют последствия непредвиденных ситуаций, Гришин объяснил, что искусственный интеллект сможет определить, если кому-то из присутствующих станет плохо, и вовремя заметить начавшуюся давку.

«Для этого нужно, чтобы рядом дежурили машины скорой помощи и осуществлялось распределение человеческих потоков», — уточнил представитель NtechLab. Он подчеркнул, что важную роль в восстановлении порядка сыграет видеоаналитика: с ее помощью можно не только изучать данные о трафике на мероприятиях, но и распознавать действия — например, драку.

Применение системы распознавания лиц в общественных местах позволит найти преступников, которые числятся в розыске, отметил Дмитрий Марков, генеральный директор компании VisionLabs (занимается разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания лиц). По словам специалиста, технология поможет и в чрезвычайных ситуациях. К примеру, ее можно использовать при поиске пропавших людей или в тех случаях, когда человек потерял документы.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.