В Петербурге на встречную полосу выехали машина «Газпрома» и «Аурус»

«Фонтанка»: Mercedes-Benz GLS и Aurus Senat выехали на встречную полосу в Петербурге

На Васильевском острове в Петербурге на встречную полосу движения выехал представительский кортеж. Об этом сообщает «Фонтантка».

Инцидент произошел на Кадетской линии. Уточняется, что на встречную полосу выехали автомобили Mercedes-Benz GLS и бронированный Aurus Senat. Как рассказал очевидец, машины двигались без проблесковых маячков и спецсигналов. «Хотелось бы выяснить, кто в Петербурге, помимо официальных лиц, наделён правом так грубо нарушать ПДД, подвергая опасности других участников движения и пешеходов», — заявил источник издания.

По данным «Фонтанки», «Мерседес» числится автопарке ПАО «Газпром». Авторы статьи не исключили, что в автомобилях могли находиться участники рабочей встречи с представителями государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.

9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, пассажиркой которого была Собчак. Машина при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте.