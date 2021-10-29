Одна из крупнейших энергокомпаний Британии подошла к банкротству

Британская энергокомпания Bulb, седьмая в списке крупнейших в стране, практически подошла к банкротству, которое может произойти уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Sky News.

В правительстве знают о проблеме и пытаются ускорить чрезвычайный план действий на случай проблем у поставщика. Однако и министры, и энергорегулятор Ofgem готовы к тому, что Bulb, обслуживающая порядка 1,7 миллиона человек, обанкротится.

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Источники в энергосекторе сообщают о продолжающихся переговорах с потенциальными клиентами, которые могли бы купить компанию. Вероятность спасения еще сохраняется, но пережить ноябрь без дополнительных финансовых вливаний она не сможет.

Пресс-секретарь Bulb заявил об успешных переговорах по поводу привлечения финансирования, а также напомнил о падении оптовых цен на энергию в последние дни.

К настоящему времени в Великобритании обанкротились уже 13 энергетических компаний. На этом фоне Ofgem намерен провести консультации по поводу изменения ценового порога на газ и электричество для потребителей.

Ранее о возможности остановок заводов, снижении рентабельности производства и увеличении выбросов парниковых газов предупредила группа UK Steel, которая лоббирует интересы британской сталелитейной промышленности. Причиной был назван рост цен на природный газ.